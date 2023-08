Przegląd prasy Przemyśl 6.08.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Przemyślu

Pierwsza sobota miesiąca, była kolejną okazją dla mężczyzn, aby spotkać się na modlitwie wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi, w Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej oo. Franciszkanów w Przemyślu. Jednak Męski Różaniec o mały włos nie doszedłby do skutku, z uwagi na nagłe załamanie pogody. Silne wyładowania atmosferyczne niemal uniemożliwiły przeprowadzenie procesji różańcowej, jednak nie przeszkodziły na tyle, by Męski Różaniec w Przemyślu nie odbył się, jak zaplanowano.

