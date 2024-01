Przegląd prasy z grudnia 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Przemyślu?

Przegląd grudnia 2023 w Przemyślu: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z grudnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Do zdarzenia doszło w niedzielę po godz. 8 na ul. Piłsudskiego w Przemyślu. Kierujący fordem jadąc w stronę centrum nie dostosował prędkości do warunków drogowych i na łuku drogi w prawo wpadł w poślizg. Mężczyzna zjechał na przeciwległą stronę jezdni i uderzył w latarnię.

Do zdarzenia doszło w niedzielę przed południem na ul. Grunwaldzkiej w Przemyślu. Do pożaru mieszkania w bloku wyjechały trzy zastępy strażaków. Jedna osoba trafiła do szpitala.