Przegląd prasy z Przemyśla. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 1.09.2023

Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło liderów list do Sejmu. Zgodnie z przewidywaniami w okręgu przemysko-krośnieńskim „jedynką” będzie szef KPRM Marek Kuchciński, zaś w okręgu rzeszowsko-tarnobrzeskim dość niespodziewanie listę otworzy minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Źle odprowadzana woda na osiedlach miast, które doświadczają właśnie ulewnych deszczów, może przysporzyć szkód właścicielom sklepików osiedlowych. O swoje mienie martwią się też kierowcy, których naszpikowane elektroniką samochody podtapiane są wskutek wybijających studzienek kanalizacyjnych. Czy powinni pogodzić się ze stratami, przyjmując tłumaczenia, że deszcz to siła natury? Nic podobnego. Część szkód może wynikać z zaniedbań. Winni powinni za nie zapłacić.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Przemyślu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Radni miejscy w Przemyślu przyjęli pisemne stanowisko, w którym wyrazili "swój stanowczy sprzeciw dotyczący rozpoczęcia inwestycji pod nazwą >>Budowa instalacji recyklingu organicznego<<". Mieszkańcy obawiają się, że inwestycja pogorszy stan środowiska w tym miejscu, będzie wydzielać nieprzyjemne zapachy itp. Przedstawiciel inwestora odpiera te zarzuty.

Lista bezpłatnych leków 65 plus i 18 minus została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Wchodzi w życie już 1 września. Wykaz obejmuje ponad 2,8 tys. darmowe produktów leczniczych dla dzieci i przeszło 3,8 tys. dla seniorów. Zobacz, kto jest uprawniony i jak zdobyć taką receptę.

Do zdarzenia doszło w nocy ze środy na czwartek w Makowej niedaleko Przemyśla. Kierująca oplem, 20-letnia mieszkanka powiatu przemyskiego jadąc od strony Arłamowa, nie dostosowała prędkości do warunków drogowych, przebiła bariery energochłonne i bariery na moście, a następnie wjechała do potoku.