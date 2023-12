Przegląd prasy z Przemyśla. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 1.12.2023

Resorty infrastruktury oraz rolnictwa pracują nad postulatami wysuwanymi przez protestujących przewoźników i rolników. Jednak, aby zażegnać protest, konieczne są decyzje na szczeblu Unii Europejskiej, dlatego wszyscy z napięciem oczekują posiedzenie ministrów transportu UE, do którego ma dojść w poniedziałek.

W Przemyślu wystartowała akcja "Gorący posiłek dla osób w potrzebie". W każdy wtorek, czwartek i sobotę, w godz. 15:30 do 17:30, osoby potrzebujące mogą otrzymać za darmo zupę. Posiłki rozdawane są przed Urzędem Miejskim.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z podkarpackiej KAS udaremnili przemyt bursztynu wartego blisko 60 tys. złotych. Do zdarzenia doszło na polsko- ukraińskim przejściu granicznym w Korczowej.

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji, która ma pozwolić zwiększyć prędkość pociągów do 200 km na godzinę na odcinku z Przemyśla do Rzeszowa oraz 160 km na godzinę z Przemyśla do Medyki, na granicy polsko-ukraińskiej. Finalnym efektem ma być skrócenie czasu przejazdu.

Należy szukać sojuszników w Unii Europejskiej, aby zmienić umowę między Unią a Ukrainą w sprawie liberalizacji przewozów - podczas środowych obrad sejmowej komisji infrastruktury - mówi Rafał Weber, wiceminister infrastruktury. Z kolei goszcząca we wtorek w Medyce minister rolnictwa obiecała zająć się postulatami rolników.