Przegląd prasy z Przemyśla. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 12.01.2024

"Listy z piekła" to krótkometrażowy film, inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, których akcja rozgrywa się w 1940 roku w Przemyślu, przy Placu Dominikańskim. Do więzienia sowieckiego NKWD trafia przemyślanka, jej pobyt tam to piekło. Zdjęcia do filmu trwały cztery miesiące, a filmowcy-pasjonaci zrealizowali je bez złotówki dofinansowania.

Do zdarzenia doszło w czwartek na ul. Krakowskiej w Przemyślu. Pogotowie ratunkowe zabrało do szpitala na badania kierującą oplem.

Do zdarzenia doszło w czwartek na alei Dmowskiego w Przemyślu. W zderzeniu trzech pojazdów poszkodowana została jedna osoba.