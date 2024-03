Przegląd prasy z Przemyśla. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 13.03.2024

Do zdarzenia doszło we wtorek, 11 marca na drodze krajowej nr 28 w miejscowości Śliwnica (gm. Krasiczyn) w powiecie przemyskim. Do szpitala trafiła jedna osoba.

Od początku roku funkcjonariusze z placówki Straży Grancznej w Rzeszowie-Jasionce skontrolowali 85 cudzoziemców pod kątem legalności pobytu w RP oraz 508 obcokrajowców z zakresu legalności zatrudnienia. Wykryli liczne nieprawidłowości.