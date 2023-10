Przegląd prasy z Przemyśla. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 15.10.2023

Przemyśl i Rzeszów to dwa z czterech miasta w Polsce, w których wystąpi Orkiestra Koncertowa Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych w Europie, razem ze "stalowymi mundurami” Sił Powietrznych Orkiestry Wojskowej z Bytomia. Rozdawane będą darmowe wejściówki na koncerty.

Do zdarzenia doszło w sobotę po godz. 13 na drodze krajowej nr 28 w Leszczawie Dolnej koło Birczy w powiecie przemyskim. W zderzeniu motocykla z osobowym renault poszkodowana została kobieta podróżująca jednośladem. Śmigłowiec LPR zabrał ją do szpitala.

Wszystko jak z płatka Nie ma zadania nie do wykona...

Wyjątkowy i wszechstronny Tak wiele do zaoferowani...

Do nieszczęśliwego wypadku doszło w sobotę na stadionie sportowym w Medyce w powiecie przemyskim. Zginął 18-letni mieszkaniec powiatu przemyskiego. Dokładne okoliczności zdarzenia ustalają policjanci pod nadzorem prokuratora.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Przemyślu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Natychmiastowa reakcja przemyskich policjantów doprowadziła do odnalezienia 27-latki, która znajdowała się w stanie zagrażającym jej życiu. Zaalarmowani policjanci natychmiast rozpoczęli działania poszukiwawcze. W niespełna pół godziny od zgłoszenia, kobieta została odnaleziona przez przemyskich kryminalnych.

Spośród wielu tysięcy zdjęć z najzabawniejszymi scenkami przyrodniczymi, nadesłanych z całego świata na konkurs The Comedy Wildlife Photography Awards, jurorzy wybrali 41, w tym jedno z Polski. Przeglądnijcie wszystkie, uśmiejcie się, a potem zagłosujcie na najlepsze Waszym zdaniem.

Sobota 14 października to dzień ciszy wyborczej oraz referendalnej. Nie można prowadzić, namawiać do oddania głosów, czy zrywać plakatów. Policja jednak odnotowała m.in. w Gdańsku, Wieliczce i Rzeszowie kilka incydentów zaburzenia ciszy wyborczej.

Pierwsze chłodniejsze dni zwykle powodują, że mieszkańcy bloków z niepokojem przyglądają się kaloryferom w swoich mieszkaniach. Kiedy spółdzielnia musi włączyć centralne ogrzewanie w bloku? Od czego to zależy i czy możesz mieć na to wpływ?

W niewielkim stopniu zmieniła się przedwojenna architektura uzdrowiska w Iwoniczu - Zdroju. Nadal zachwyca swoim pięknym. Najlepiej widać to przy porównaniu archiwalnych i współczesnych fotografii.

Historia braci Koral jest uosobieniem amerykańskiego snu. Józef i Marian zaczynali od sprzedawania lodów z białego malucha, a dziś są na liście najbogatszych Polaków. Potentaci z Nowego Sącza mają słabość nie tylko do luksusowych samochodów, ale i wystawnych rezydencji. Reporterzy ShowNews odwiedzili okazałą willę właścicieli lodowego imperium, która znajduje się w samym sercu miasta. Robi wrażenie?

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach znajdujące się niedaleko Przemyśla zaprasza do odwiedzin. W dniach roboczych od godziny 9 do 18, natomiast w soboty, niedziele i święta od 10 do 18. Ceny biletów: normalny - 20 zł, ulgowy - 12 zł (emeryci, studenci, młodzież szkolna).