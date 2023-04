Przegląd prasy z Przemyśla. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 18.04.2023

Michał Piela to dobrze znany widzom aktor, którego lwia część może kojarzyć jako aspiranta Mietka Noculi z serialu „Ojciec Mateusz”. Aktor w ostatnim czasie przeszedł ogromną metamorfozę! Zmiana nie wynikała z próżności, lecz powodów zdrowotnych. Zobacz, jak zmienił się sympatyczny policjant z serialu, czyli 44-letni Michał Piela!

W poniedziałek 17 kwietnia strażacy z PSP Przemyśl zostali wezwani do siłowego wejścia do mieszkania w bloku przy ul. Krasińskiego. Oznak życia nie dawał lokator jednego z mieszkań. Ratownicy weszli do mieszkania przez okno na balkonie. Niestety, na ratunek nie było już szans. Znaleziono zwłoki mężczyzny w wieku około 60 lat. Na miejscu pracują policjanci.