Przegląd prasy z Przemyśla. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 19.06.2023

W Przemyślu ruszyła kocia kawiarnia. Na kawę do Kawiarni Koci Zen można przyjść ze swoim kotem.

W jesiennych derbach Przemyśla na szczeblu klasy A gr. Jarosław Czuwaj zremisował z Polonią II 1:1 (1:0). W niedzielę 18 czerwca miał się odbyć rewanż. Czuwaj nie zebrał jednak składu i nie zjawił się przy ul. Sanockiej. Nie zmienia to faktu, że gdyby mecz się odbył, na stadion nie weszliby kibice gości.

Automobilklub w Przemyślu zorganizował w niedzielę 18 czerwca drugą edycję imprezy "Drift Show". Kilkunastu kierowców rywalizowało na jednej z najszybszych tras do driftu ulicznego w mieście - na ul. Sobieskiego. Zobaczcie zdjęcia!

Sushi od dobrych kilkunastu lat gości w Polskich domach. Przyjęliśmy ten japoński specjał z otwartością i zainteresowaniem, nieco naginając do swoich upodobań kulinarnych. Dowiedz się, jak wygląda tradycyjne sushi, co kryją konkretne nazwy rolek w men, a przede wszystkim, sprawdź, czy sushi jest zdrowe i kto nie powinien go jeść?