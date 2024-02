Przegląd prasy z Przemyśla. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 21.02.2024

Rolnicy z Podkarpackiej Oszukanej Wsi oraz myśliwi z regionu zablokowali we wtorek, 20 lutego drogę dojazdową do polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Medyce. Na drodze ustawione są ciągniki i sprzęt rolniczy, a także samochody ciężarowe.

Rolnicy z Podkarpackiej Oszukanej Wsi blokują drogę dojazdową do polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Medyce. Wspierają ich myśliwi oraz przewoźnicy. Blokadę trzech przejść granicznych po ukraińskiej stronie zapowiedzieli ukraińscy przewoźnicy. W Medyce, na torach kolejowych doszło do przepychanek z policją.

W komendzie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej odbyła się uroczysta zbiórka z okazji obchodów Dnia Służby Cywilnej. Wręczono wyróżnienia.

W minimum kilku miejscach województwa podkarpackiego ma dojść we wtorek do akcji protestacyjnych rolników. Będą to blokady dróg prowadzących do polsko-ukraińskich, ale także powolny przejazd ciągników rolniczych. Tymczasem blokadę dróg do przejść granicznych w Ukrainie zapowiadają ukraińscy przewoźnicy.