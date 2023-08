Przegląd prasy z Przemyśla. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 23.08.2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.08, w Przemyślu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „To oznacza sen o zmarłej osobie - informacje z sennika. Sny o zmarłych mają szczególne znaczenie”?

Prasówka Przemyśl 23.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 To oznacza sen o zmarłej osobie - informacje z sennika. Sny o zmarłych mają szczególne znaczenie Co oznacza sen o zmarłej osobie? Sen o zmarłych i o umieraniu może odzwierciedlać obawy lub aktualny stan psychiczny. Pojawiające się w snach osoby zmarłe mogą mieć ogromne znaczenie. Najczęściej sny o zmarłych są ostrzeżeniem albo zawierają zalecenia, by przemyśleć swoją obecną sytuację. Sny o zmarłych pojawiają się niezwykle często. Co mogą symbolizować? Jakie jest znaczenie snów o zmarłej osobie? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Kiedy zaczyna się jesień 2023 i jaka będzie? Terminów jest kilka, a co z pogodą? Prognoza długoterminowa IMGW Powoli żółknące liście coraz wyraźniej sygnalizują, że zbliża się jesień. Jej początków mamy kilka. Wita nas już ta fenologiczna, za moment zacznie się jesień meteorologiczna. Kiedy przypada równonoc jesienna i początek zimy astronomicznej oraz kalendarzowej? Zebraliśmy terminy, zajrzeliśmy także do długoterminowej prognozy pogody na całą jesień 2023.

📢 Te leśne grzyby urosną w ogrodzie! Sprawdź, jak „posiać” borowiki, koźlarze, kurki i maślaki. Ile kosztuje grzybnia i kiedy ją sadzić? Niektóre leśne grzyby, jak borowiki, koźlarze, maślaki, kurki czy rydze, można uprawiać w ogrodach. Ułatwiają to gotowe grzybnie, które bez problemu można kupić. Piszemy, jak i kiedy „sadzić” grzyby, jakie warunki trzeba im stworzyć i ile kosztuje grzybnia.

Prasówka 23.08 Przemyśl: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Przemyślu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Niedziela handlowa już w tym tygodniu! Sklepy będą otwarte dłużej. Zakupy zrobisz także w niedzielę 27 sierpnia Najbliższy weekend to już piąta niedziela handlowa w 2023 roku. Większość sklepów będzie otwartych, a duże sieci handlowe już prześcigają się w obniżkach cen regularnych i dłuższym czasie otwarcia swoich sklepów. Co nasz czeka w dużych marketach na koniec wakacji? Sprawdzamy.

📢 Tak mieszka Zofia Zborowska i Andrzej Wrona. Zobacz, jak się urządzili w domu za miastem. Basen, jacuzzi i ogród - to jeszcze nie wszystko! Zofia Zborowska i Andrzej Wrona to popularna para, która chętnie dzieli się w mediach społecznościowych kadrami ze swojego życia. Topowy siatkarz polskiej reprezentacji i aktorka jakiś czas temu postanowili porzucić życie w stolicy i przenieśli się do luksusowego domu za miastem. Zajrzyj do ich wyjątkowej willi i zobacz, jak modnie ją urządzili. Sprawdź, jak luksusowo żyje na co dzień Zosia Zborowska z popularnym sportowcem, córeczką i psem. 📢 Antalya: ranking najlepszych hoteli według turystów. Komfortowe noclegi w popularnym tureckim kurorcie Od jakiegoś czasu Turcja króluje w wakacyjnych rankingach nie tylko wśród Polaków, ale także innych europejskich nacji. W sezonie tamtejsze plaże pękają w szwach – jednymi z najpopularniejszych są zdecydowanie te w Antalyi. Dla tych, którzy planują urlop w Turcji, przygotowaliśmy ranking najlepszych hoteli w Antalyi według turystów. Które obiekty oferują najbardziej komfortowy wypoczynek w tureckim kurorcie?

📢 Dożynki Gminy Krzywcza w Ruszelczycach [ZDJĘCIA] 20 sierpnia w gminie Krzywcza zorganizowano Dożynki Gminne w Ruszelczycach. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej. Następnie korowód dożynkowy udał się na plac obok Świetlicy Wiejskiej w Ruszelczycach, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. 📢 Inwestycje na kolei. Wkrótce do użytku zostanie oddanie przejście podziemne na stacji Żurawica [ZDJĘCIA] Już pod koniec sierpnia mieszkańcy Żurawicy i przyjezdni będą mogli korzystać z przejścia podziemnego na stacji kolejowej. 📢 III Święto Osiedla Warneńczyka w Przemyślu [ZDJĘCIA] Sporo atrakcji czekała na uczestników III Święta Osiedla Warneńczyka w Przemyślu. M.in. turniej koszyków streetball, wyścig kolarski, pokaz karate, przeciąganie liny.

📢 Rosjanie pomagają uchodźcom wojennym z Ukrainy. Działają przy przejściu granicznym w Medyce [WIDEO, ZDJĘCIA] Rozrzuceni po całym świecie Rosjanie przyjeżdżają do Medyki koło Przemyśla, aby pomagać ukraińskim uchodźcom z Ukrainy. Współpracują z nimi także obywatele innych państw, w tym Ukraińcy. Organizacja Russians for Ukraine (Rosjanie dla Ukrainy) działa tutaj od początku wojny roryjsko - ukraińskiej. - To normalne, żyliśmy w przyjaźni i tak będzie - tłuamczą.

📢 Podkarpackie morze przyciąga w upał. Jezioro Tarnobrzeskie oblegane przez plażowiczów w niedzielę 20 sierpnia. Tak wypoczywacie Upalna niedziela 20 sierpnia przyciąga nad Jezioro Tarnobrzeskie tłumy entuzjastów słońca i wody. Nad podkarpackim morzem wypoczywają mieszkańcy Tarnobrzega i turyści z południowo-wschodniej Polski, chcący zażyć relaksu w kolejny piękny dzień lata. Plaża to miejsce spotkań, wypoczynku, zabawy. Pogoda w weekend jest wyjątkowo przyjemna, przy trzydziestostopniowej temperaturze nikomu nie przeszkodził krótki deszcz. Zobaczcie zdjęcia! 📢 II Święto Smaków i Dożynki Wiejskie w Rączynie w gm. Kańczuga [WIDEO, ZDJĘCIA] II Święto Smaków połączone z Dożynkami Wiejskimi odbyły się w Rączynie. W programie pokaz wińożynkowe, występ zespołu Ludowego, stoiska z tradycyjnymi produktami i potrawami to tylko niektóre punktu bogatego programu dożynek.

ZOBACZ KONIECZNIE 10 polskich marek, które odniosły międzynarodowy sukces

Telefon zaufania dla młodzieży z utrudnionym dostępem