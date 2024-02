Przegląd prasy z Przemyśla. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 27.02.2024

To nie przypadkowy człowiek, lecz były ZOMO-wiec i milicjant pytał goszczącego w Leżajsku Jarosława Kaczyńskiego "gdzie jest wrak ze Smoleńska?". Jacek Mykita to były funkcjonariusz służb specjalnych z Przemyśla, który karierę w służbach mundurowych zaczynał w czasach PRL. Jeszcze więcej informacji o Mykicie podał na portalu X historyk prof. Sławomir Cenckiewicz.

4 marca rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do miejskich przedszkoli w Przemyślu na rok szkolny 2024/2025. W tym dniu rozpocznie się również elektroniczna rekrutacja do podstawówek dla tych dzieci, które chciałyby chodzić do szkoły poza swoim rejonem.