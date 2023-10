Przegląd prasy z Przemyśla. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 27.10.2023

Wojciech Bakun, prezydent Przemyśla, zapowiada na Facebooku, że w za dwa tygodnie przygotuje "małe podsumowanie tego co udało się zrobić, a co z różnych powodów musi jeszcze poczekać" w obecnej kadencji samorządowej. Na pytanie jednego z komentujących odpowiada, że "jako lokalny komitet będziemy startować w wyborach".

Przy ul. Kasztanowej w Przemyślu (dawniej Pikulice) zakończył się pierwszy etap prac przy odbudowie cmentarza wojennego z okresu Twierdzy Przemyśl i I wojny światowej.

Na taką informację mieszkańcy czekali wiele lat, budowa kompleksu basenów w Przemyślu oficjalnie rozpoczęta - informuje Marcin Kowalski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu.

Przed wejściem głównym do szpitala w Przemyślu zostały wyznaczone dwa miejsca postojowe K+R (Kiss and Ride). Służą one do krótkiego postoju w celu wysadzania lub odbierania pacjentów.

Stworzyliśmy listę najpopularniejszych nazwisk męskich i żeńskich na Podkarpaciu. Jesteście ciekawi, czy Wasze lub Waszego sąsiada nazwisko znalazło się w tym gronie? Listę sporządziliśmy w oparciu o dane przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Sprawdźcie!