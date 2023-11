Przegląd prasy z Przemyśla. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 27.11.2023

Maciej Kamiński, radny miejski Prawa i Sprawiedliwości, skierował do prezydenta Przemyśla Wojciecha Bakuna interpelację w sprawie złego stanu schodów na Zniesieniu, w pobliżu Kopca Tatarskiego w Przemyślu.

Po raz pierwszy od czasu pandemii odbyło się spotkanie w ramach akcji "Aleja Gwiazd" w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy nr 3 w Przemyślu. Inicjatywa powstała w 2016 roku. Ośrodek zaprasza do siebie aktorów, muzyków, sportowców. W sobotę placówkę odwiedził Maciej Maleńczuk, który tego samego dnia dał koncert w Centrum Kulturalnym.

Z okazji Dnia Kolejarza odbył się uroczysty przejazd Pogórzaninem ze stacji Przeworsk Wąski do Kańczugi. Tutaj złożono kwiaty przy figurze św. Katarzyny, patronki kolejarzy.

Do 127 godzin zwiększył się czas oczekiwania ciężarówek przed polsko-ukrańskim przejściem granicznym w Medyce. Dwie godziny czekają na odprawę samochody osobowe i autobusy.

Zakończyły się prace remontowo – konserwatorskie przy kościele pw. Trójcy Świętej w Kosienicach, zwanym także „kościołem w lesie”.

W greckokatolickim soborze archikatedralnym w Przemyślu podczas wieczornej panachydy z okazji obchodów 91. rocznicy Wielkiego Głodu uczczono ofiary Hołomodoru w Ukrainie.

Straż Graniczna odebrała 27 samochodów z napędem elektrycznym marki Citroen E-C4. Ich łączna wartość to 5,4 mln złotych. Samochody są obecnie przekazywane do kilku oddziałów SG w Polsce, m.in. do Bieszczadzkiego OSG.