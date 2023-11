Przegląd prasy z Przemyśla. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 29.11.2023

Do 73 godzin spadł czas oczekiwania ciężarówek do odprawy na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Medyce. Przed przejściem w Krościenku, gdzie są odprawiane auta o masie do 7,5 tony, kierowcy ciężarówek muszą czekać 12 godzin.

Uroczyste gale finałowe konkursu odbyły się w dniach 24-25. listopada w Terminal Event Center we Wrocławiu. Było o co walczyć, ponieważ łączna pula nagród w obu konkursach przekroczyła ponad 200 000 złotych.

Neoromański kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej, zwany również „kościołem w lesie” w Kosienicach. Zbudowaną w drugiej połowie XIX wieku świątynię zaprojektował znany i ceniony polski architekt Adolf Khun. Właśnie zakończyły się prace związane z jej konserwacją.

We wtorek intensywnych opadów śniegu należy się spodziewać na południowym zachodzie, które przesuwać się będą w kierunku Podkarpacia. W rejonie Przedgórza Sudeckiego i w Sudetach spadnie do 15 cm śniegu, na Podkarpaciu ok. 12 cm. Termometry w strefie opadów pokażą około 0 do 1 stopnia Celsjusza, dlatego śnieg będzie mokry i ciężki. Im dalej na północ kraju, tym temperatura będzie niższa. Na północy i północnym wschodzie minus 2-3 stopnie, tam też więcej przejaśnień.