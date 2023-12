Przegląd prasy z Przemyśla. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 6.12.2023

Do zdarzenia doszło we wtorek w Walawie w gminie Orły niedaleko Przemyśla. Na śliskiej drodze kierujący autobusem wjechał do rowu. Pojazdem podróżowało kilkanaście dzieci. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Do kolizji zadysponowano policję oraz strażaków z PSP Przemyśl, OSP Niziny i OSP Walawa. Dzieci odebrali rodzice, a autobus wyciągnięto z pomocą ciągnika.