Przegląd prasy z Przemyśla. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 8.04.2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.04, w Przemyślu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dom ze Śląska uznany za jeden z najbardziej oryginalnych obiektów w Polsce! Zobaczcie, jak wygląda. Podoba się? ”?

Prasówka Przemyśl 8.04: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Dom ze Śląska uznany za jeden z najbardziej oryginalnych obiektów w Polsce! Zobaczcie, jak wygląda. Podoba się? Dom w katowickiej dzielnicy Podlesie został nagrodzony w ogólnopolskiej edycji konkursu Wienerberger Brick Award 2023 na najlepsze budynki zrealizowane z wykorzystaniem materiałów ceramicznych w kategorii „Feeling at home”, obejmującej domy jednorodzinne. Zaprojektowana przez pracownię jojko+nawrocki architekci (skład zespołu autorskiego: Marcin Jojko, Bartłomiej Nawrocki, Iwona Zaczek) inwestycja została doceniona przez Jury za „konsekwentnie przeprowadzaną i oryginalną koncepcję domu oraz lapidarną, lecz wyrafinowaną w detalu formę”.

📢 Pobierz ZA DARMO NAJPIĘKNIEJSZE kartki na Wielkanoc 2023. Wybraliśmy je specjalnie dla Was. Złóżcie piękne życzenia wielkanocne! W naszej galerii NAJPIĘKNIEJSZYCH KARTEK NA WIELKANOC 2023 możecie znaleźć propozycje różnorodnych kartek, od tych uroczych z kurczaczkami i króliczkami, aż po te poważniejsze, nadające się do wysłania np. kolegom z pracy. Do każdej kartki przypisane są życzenia, ale możecie dowolnie je wymieniać. Sprawdźcie, co przygotowaliśmy! MOŻECIE JE POBRAĆ ZUPEŁNIE ZA DARMO. KLIKNIJ W GALERIĘ ZDJĘĆ

📢 Te stosunkowo nowe samochody nie najlepiej wypadają w rankingu awaryjności TUV. Zobacz, które auta są najbardziej awaryjne Starszy samochód lepszej marki czy nowszy gorszej? To dylemat na który muszą sobie odpowiedzieć chcący kupić używany samochód. Okazuje się, że nowszy nie zawsze znaczy lepszy. W kupnie używanego samochodu, także tego który ma zaledwie kilka lat, mogą pomóc różnego rodzaju rankingi awaryjności. Jednym z nich jest raport TUV. Powstaje on co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec. Jak wypadają auta stosunkowo młode?

Prasówka 8.04 Przemyśl: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Przemyślu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 W Przemyślu uczczono ofiary katastrofy smoleńskiej z 2010 roku [ZDJĘCIA] Prezydent Przemyśla Wojciech Bakun, starosta powiatu przemyskiego Jan Pączek, przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu Robert Bal, były prezydent Przemyśla Robert Choma, dyr. Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej Jan Jarosz, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Przemyślu oraz Garnizonu Przemyśl oddali hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej, do której doszło 10 kwietnia 2010 roku.

📢 Czego nie wolno jeść w Wielki Piątek? Sprawdź, co jest zakazane, a co jest dozwolone? Co ze ścisłym postem? Wielki Piątek jest drugim dniem Triduum Paschalnego i to jedyny dzień w roku, gdy nie jest celebrowana msza święta. Odprawiana jest za to Liturgia Męki Pańskiej, a na ulicach można zobaczyć Drogę Krzyżową. Czego nie wolno robić w Wielki Piątek, a co jest dozwolone? czego nie wolno jeść w Wielki Piątek? Zobaczcie, bo zasady są zaskakujące. Lista jest długa i bardzo konkretna.

📢 Policjanci z Rzeszowa w międzynarodowej operacji zamknięcia portalu handlującego tożsamościami [ZDJĘCIA] 119 osób na całym świecie, z tego 5 w Polsce zostało zatrzymanych podczas międzynarodowej akcji służb i policji wymierzonych w cyberprzestępców handlujących skradzionymi tożsamościami internetowymi. W akcji uczestniczyli również policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z Rzeszowa. 📢 Msza Święta Wieczerzy Pańskiej w bazylice archikatedralnej w Przemyślu [ZDJĘCIA] Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej rozpoczęły się tegoroczne obchody Triduum Paschalnego bazylice archikatedralnej w Przemyślu. Czwartkowej eucharystii przewodniczył ksiądz biskup Stanisław Jamrozek, a homilię wygłosił abp Józef Michalik. Obecni byli także abp Adam Szal i bp Krzysztof Chudzio. 📢 Wielkanocne spotkanie w komendzie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu [ZDJĘCIA] W spotkaniu uczestniczyli komendanci placówek SG z regionu, naczelnicy wydziałów przemyskiej komendy, funkcjonariusze, pracownicy oraz zaproszeni goście.

