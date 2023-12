Przegląd prasy z tygodnia 31.12.2023. Co działo się w Przemyślu. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Dwie osoby trafiły do szpitala w Przemyślu w wyniku dachowania osobowego opla w Stubnie. Do zdarzenia doszło w piątek około godz. 22:30.

Do zdarzenia doszło w piątek w miejscowości Sierakośce (gm. Fredropol) w powiecie przemyskim. Podczas ścinania drzewa mężczyzna został uderzony w głowę przez spadający konar. Pogotowie ratunkowe przetransportowało poszkodowanego do szpitala. Na miejscu interweniowali także policjanci oraz strażacy z OSP Fredropol i PSP Przemyśl.

Do zdarzenia doszło w piątek na drodze krajowej nr 77 w Żurawicy pod Przemyślem. Kierujący fiatem 125p jadąc w kierunku Orłów nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającej go dacii i uderzył w tył tego pojazdu. Dacia uderzyła z kolei w toyotę.

„Pić trzeba umieć” – to zdanie słyszało zapewne wielu z nas. W tych prostych słowach zawarta jest prawda. Różne spotkania towarzyskie zakrapiane są alkoholem, a picie go może skończyć się niekoniecznie tak, jak byśmy sobie tego życzyli. Poznaj 6 najczęstszych błędów, jakie popełniamy, pijąc alkohol. Nawet nie wiesz, jak bardzo możesz się mylić!

Bircza i Jawornik Polski będą od 1 stycznia 2024 r. miastami. Przyniesie to im sporo korzyści. Tym samym liczba miast na Podkarpaciu wzrośnie do 54.

Zobaczcie zdjęcia szopek bożonarodzeniowych z kilku kościołów w Przemyślu.

W komendzie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu odbyło się uroczyste mianowanie na pierwszy stopień w korpusie podoficerów.

45 tysięcy kolorowych światełek rozświetla dom i ogród pana Władysława Kulana z Hermanowic pod Przemyślem. Całość, jak co roku, rozbłysła w wigilię. Każdy chętny może wejść na posesję pana Władysława i podziwiać piękne ozdoby.

Nad Polską, Morzem Bałtyckim oraz innymi państwami regionu odnotowywane są problemy z działaniem sygnału GPS. Według aplikacji GPSJam, rozpoczęły się one w poniedziałek 25 grudnia i trwają do dziś. Pojawiają się różne spekulacje co do możliwych przyczyn.