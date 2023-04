Przegląd prasy z tygodnia 9.04.2023. Co działo się w Przemyślu. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Przemyśla, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 2.04 a 8.04.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Życzenia wielkanocne 2023 - pomysły na oryginalne sposoby przekazania najlepszych życzeń świątecznych”?

Przegląd tygodnia: Przemyśl, 9.04.2023. 2.04 - 8.04.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Życzenia wielkanocne 2023 - pomysły na oryginalne sposoby przekazania najlepszych życzeń świątecznych Wielkanoc to czas radości, nadziei i wiary. To również okazja do dzielenia się życzeniami ze swoimi bliskimi i przyjaciółmi. Bez względu na to, czy jesteś związany z wiarą czy nie, Wielkanoc to wspaniała okazja, aby wyrazić swoją miłość, wdzięczność i szacunek dla ludzi, którzy mają dla Ciebie znaczenie. W tym artykule znajdziesz kilka przykładów wielkanocnych życzeń, które pomogą Ci wyrazić swoje najlepsze myśli w magiczny sposób. 📢 Odczuwasz to podczas snu? Rak może niszczyć organizm! Zwróć uwagę na te niepokojące objawy! Rak kości jest niezwykle podstępnym nowotworem. Przede wszystkim jego charakterystyczny objaw jest bardzo mylnie interpretowany. Samo rozpoznanie choroby jest przez to zwykle późne, a zatem utrudnione jest wprowadzenie skutecznej terapii. Jak rozpoznać, że mamy tak a kości?

📢 Podwyżki dla nauczycieli 2023. Od lipca większe pensje! O ile wzrośnie wynagrodzenie nauczycieli? Poznaj stawki, nowe zasady i przepisy Podwyżki dla nauczycieli 2023. Minister edukacji podpisał projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli pod koniec lutego. Od kiedy wzrosną stawki płac w edukacji? Ile zarobią nauczyciele po podwyżce? Oto stawki!

Tygodniowa prasówka 9.04.2023: 2.04-8.04.2023 Przemyśl: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Przemyślu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Śniadanie dla ubogich, bezdomnych i samotnych w siedzibie Centrum Charytatywnego Caritas w Przemyślu [ZDJĘCIA] Około 250 osób wzięło udział w tradycyjnym spotkaniu świątecznym dla ludzi ubogich, bezdomnych i samotnych w siedzibie Centrum Charytatywnego Caritas w Przemyślu.

📢 Schrony i miejsca ukrycia w Przemyślu. Strażacy przygotowali specjalną mapę Państwowa Straż Pożarna zakończyła rozpoczętą jesienią ubiegłego roku inwentaryzację schronów i miejsc ukrycia w Polsce, w tym także w Przemyślu. Teraz widać, że kolorowo wcale nie jest - co prawda w miejscach doraźnego schronienia można ulokować 47 milionów osób, a w miejscach ukrycia (piwnice, podziemne garaże) około 1,1 mln osób, ale w prawdziwych, hermetycznych schronach jest miejsce dla zaledwie niespełna ponad 300 tysięcy osób. Jak sytuacja wygląda w Przemyślu? 📢 Dom ze Śląska uznany za jeden z najbardziej oryginalnych obiektów w Polsce! Zobaczcie, jak wygląda. Podoba się? Dom w katowickiej dzielnicy Podlesie został nagrodzony w ogólnopolskiej edycji konkursu Wienerberger Brick Award 2023 na najlepsze budynki zrealizowane z wykorzystaniem materiałów ceramicznych w kategorii „Feeling at home”, obejmującej domy jednorodzinne. Zaprojektowana przez pracownię jojko+nawrocki architekci (skład zespołu autorskiego: Marcin Jojko, Bartłomiej Nawrocki, Iwona Zaczek) inwestycja została doceniona przez Jury za „konsekwentnie przeprowadzaną i oryginalną koncepcję domu oraz lapidarną, lecz wyrafinowaną w detalu formę”.

📢 W Przemyślu uczczono ofiary katastrofy smoleńskiej z 2010 roku [ZDJĘCIA] Prezydent Przemyśla Wojciech Bakun, starosta powiatu przemyskiego Jan Pączek, przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu Robert Bal, były prezydent Przemyśla Robert Choma, dyr. Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej Jan Jarosz, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Przemyślu oraz Garnizonu Przemyśl oddali hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej, do której doszło 10 kwietnia 2010 roku. 📢 Tak dzisiaj rano wyglądał ogród w Hnatkowicach koło Przemyśla [ZDJĘCIA, WIDEO INTERNAUTKI] Kilka ładnych słonecznych dni sprawiło, że przyroda szybko zaczęła się budzić do życia. Niestety, zima wróciła. Kolorowe, wiosenne kwiatki przykrył śnieg. 📢 Wypadek w Przemyślu. Kierujący mitsubishi wjechał w przystanek autobusowy i potrącił kobietę. Piesza zmarła w szpitalu [ZDJĘCIA] Do zdarzenia doszło w piątek o godz. 14 na ul. Słowackiego w Przemyślu. Kierujący mitsubishi jadąc w kierunku Nehrybki, źle się poczuł, zjechał na przeciwległą stronę jezdni, a następnie z impetem uderzył w przystanek autobusowy. Samochód potrącił kobietę, której życia nie udało się uratować.

📢 Dom w Bieszczadach. Zobacz nieruchomości wystawione na sprzedaż W Bieszczadach jest ponad 30 domów na sprzedaż. Na portalu ogłoszeniowym OTODOM.pl sprawdziliśmy aktualne oferty z nieruchomościami z powiatów leskiego i bieszczadzkiego. Zobaczcie zdjęcia i sprawdźcie ceny! 📢 Co włożyć do koszyka w Wielką Sobotę? Wyjaśniamy, co powinno się znaleźć w koszyczku wielkanocnym Koszyk wielkanocny jest tradycyjnie przynoszony do kościoła, aby ksiądz mógł go poświęcić. Po poświęceniu koszyk jest zabierany do domu i spożywane są jego zawartości podczas świątecznego śniadania. Co powinno się znaleźć w koszyczku ze święconką? Wyjaśniamy! 📢 Niedziela Palmowa, Droga Krzyżowa i Wielki Czwartek w Żurawicy [ZDJĘCIA] Uroczystości Wielkiego Czwartku i Niedzieli Palmowej w parafii pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP w Żurawicy.

📢 Czego nie wolno jeść w Wielki Piątek? Sprawdź, co jest zakazane, a co jest dozwolone? Co ze ścisłym postem? Wielki Piątek jest drugim dniem Triduum Paschalnego i to jedyny dzień w roku, gdy nie jest celebrowana msza święta. Odprawiana jest za to Liturgia Męki Pańskiej, a na ulicach można zobaczyć Drogę Krzyżową. Czego nie wolno robić w Wielki Piątek, a co jest dozwolone? czego nie wolno jeść w Wielki Piątek? Zobaczcie, bo zasady są zaskakujące. Lista jest długa i bardzo konkretna.

📢 Policjanci z Rzeszowa w międzynarodowej operacji zamknięcia portalu handlującego tożsamościami [ZDJĘCIA] 119 osób na całym świecie, z tego 5 w Polsce zostało zatrzymanych podczas międzynarodowej akcji służb i policji wymierzonych w cyberprzestępców handlujących skradzionymi tożsamościami internetowymi. W akcji uczestniczyli również policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z Rzeszowa. 📢 Msza Święta Wieczerzy Pańskiej w bazylice archikatedralnej w Przemyślu [ZDJĘCIA] Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej rozpoczęły się tegoroczne obchody Triduum Paschalnego bazylice archikatedralnej w Przemyślu. Czwartkowej eucharystii przewodniczył ksiądz biskup Stanisław Jamrozek, a homilię wygłosił abp Józef Michalik. Obecni byli także abp Adam Szal i bp Krzysztof Chudzio. 📢 Metropolita przemyski arcybiskup Adam Szal przyznał tytuły i odznaczenia dla księży i świeckich W czwartek w Domu Biskupim w Przemyślu odbyły się miła uroczystość. Były życzenia wielkanocne dla kapłanów, a także przyznanie różnego rodzaju tytułów i odznaczeń dla księży i świeckich. Nazwiska wyróżnionych opublikowało w sieci Radio Fara.

📢 Wielkanocne spotkanie w komendzie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu [ZDJĘCIA] W spotkaniu uczestniczyli komendanci placówek SG z regionu, naczelnicy wydziałów przemyskiej komendy, funkcjonariusze, pracownicy oraz zaproszeni goście.

