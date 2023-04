Przegląd tygodnia z 30.04.2023 w Przemyślu. Najważniejsze wydarzenia od 23.04 do 29.04.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Przemyśla, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 23.04 a 29.04.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nasi żołnierze na największych w tym roku ćwiczeniach "Niedźwiedź 23", m.in. na poligonie w Nowej Dębie [ZDJĘCIA]”?

Przegląd tygodnia: Przemyśl, 30.04.2023. 23.04 - 29.04.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Nasi żołnierze na największych w tym roku ćwiczeniach "Niedźwiedź 23", m.in. na poligonie w Nowej Dębie [ZDJĘCIA] Żołnierze 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich i 21 Brygady Strzelców Podhalańskich wzięli udział w największych tegorocznych ćwiczenia "Niedźwiedź23", m.in. na poligonie w Nowej Dębie. 📢 Taka będzie najniższa krajowa w lipcu. Płaca minimalna 2023 po drugiej podwyżce. Wynagrodzenie minimalne - ile na rękę po podwyżce? 30.04.23 Najniższa krajowa już raz wzrosła w styczniu 2023 roku. Aktualnie wysokość płacy minimalnej wynosi 3490 zł brutto. To więcej o 480 zł w porównaniu do roku poprzedniego. Minimalna stawka godzinowa w 2023 roku podniesiona została do kwoty 22,80 zł. W lipcu czeka nas kolejna podwyżka wynagrodzenie minimalnego. Sprawdzamy ile będzie wynosiła najniższa krajowa po lipcowej drugiej już podwyżce, i z czego to wynika.

📢 Koło widokowe w Przemyślu już się kręci. Zobacz zdjęcia i wideo z lotu ptaka! W sobotę 29 kwietnia po godz. 13 ruszyło koło widokowe na Placu Niepodległości w Przemyślu. Konstrukcja należy do Lunaparku Robland z Leszna. Koło ma 30 metrów wysokości. 20 gondoli pomieści jednocześnie 120 osób. Koło ma się kręcić do 15 maja. Koszt przejażdżki (3 okrążenia): 25 zł osoby dorosłe, 20 zł dzieci do 6 roku życia. Zobaczcie zdjęcia i wideo!

Tygodniowa prasówka 30.04.2023: 23.04-29.04.2023 Przemyśl: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Przemyślu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Widowisko "Z tańcem przez świat” z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca w Przemyślu [ZDJĘCIA] Widowisko taneczne „Z tańcem przez świat” z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca odbyło się w Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu.

📢 Akcja "Trenuj z wojskiem" w Przemyślu. Przyszło ponad 110 osób! Zobacz zdjęcia W sobotę 29 kwietnia 20. Przemyska Brygada Obrony Terytorialnej przeszkoliła 113 osób w różnym wieku, w ramach akcji "Trenuj z wojskiem", której organizatorami są Ministerstwo Obrony Narodowej i Wojsko Polskie. Szkolenia odbyły się w całej Polsce i realizowane były w czasie 8 godzin, bezpłatnie i pod okiem wojskowych instruktorów. 📢 Słoneczna Giełda Wschód w Skołoszowie. Zobacz, czym handlowano 29 kwietnia [ZDJĘCIA] Słoneczna, ostatnia sobota kwietnia przyciągnęła na Giełdę Wschód tłum ludzi. Równie dużo było asortymentu. Na bazarze przybywa roślin, sadzonek, a dla głodnych jest także strefa z gastronomią. Zobaczcie, czym handlowano 29 kwietnia. 📢 Rewitalizacja Rynku w Przemyślu. Głos zabiera Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków [ZDJĘCIA] Temat przemyskiego Rynku nadal jest ożywiony, dlatego informujemy o zaleceniach konserwatorskich, jakie ujęliśmy w protokole przy odbiorze prac, z 24 kwietnia 2023 roku, wykonanych przez miasto Przemyśl.

📢 Szkoła w Buszkowicach będzie miała salę gimnastyczną [ZDJĘCIA] Mieszkańcom Buszkowic przyszło długo czekać na taką wiadomość. Uczniowie tamtejszej szkoły podstawowej do tej pory nie mieli możliwości korzystania z sali gimnastycznej. Takiej w ich placówce wszak nigdy nie było. SP w Buszkowicach będzie mieć nową salę gimnastyczną, a w trzech innych szkołach w Żurawicy (SP 1 i filia SP 1 na os. Wiarus) i w Wyszatycach ruszają prace termomodernizacyjne.

📢 Majówka 2023. Co się dzieje oraz co warto zobaczyć na Podkarpaciu i w okolicy Majówka w 2023 r. startuje 29 kwietnia (w sobotę) i może potrwać nawet do 7 maja (w niedzielę). Podpowiadamy miejsca, w które można się wybrać z przyjaciółmi, z rodziną czy samemu i miło spędzić czas. 📢 Rusza koło widokowe w Przemyślu! Policja ustala, czy popełniono przestępstwo [ZDJĘCIA] W piątek 28 kwietnia o godz. 17 ruszyć ma koło widokowe na Placu Niepodległości w Przemyślu. Policjanci sprawdzają, czy podczas montażu koła doszło do przestępstwa. Chodzi o uszkadzanie powierzchni placu. 📢 Oto najpiękniejsze perfumy w historii. Czy jest wśród nich Twój ulubiony zapach? Ponadczasowe i piękne. Zniewalające i uwodzicielskie. Prawdziwe klasyki wśród zapachów, które cieszą się od dekad niesłabnącą popularnością. A które zasłużyły na miano najpiękniejszych perfum w historii i czy też tak uważacie? Zobaczcie w galerii.

📢 Wypadek na DK 77 w Małkowicach pod Przemyślem. Ranna została kobieta [ZDJĘCIA] Do zdarzenia doszło w piątek przed godz. 12 na drodze krajowej nr 77 w Małkowicach pod Przemyślem. Kierujący renault, 81-latek z powiatu przemyskiego włączając się do ruchu nie ustąpił pierwszeństwa kobiecie jadącej volvo w kierunku miasta. W wyniku zderzenia niegroźnych obrażeń ciała doznała 53-letnia kobieta z volvo. Pogotowie ratunkowe zabrało przemyślankę do szpitala na badania. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

📢 Mistrzyni olimpijska Anita Włodarczyk trenuje w Arłamowie [ZDJĘCIA] Trzykrotna mistrzyni olimpijska, Anita Włodarczyk, rozpoczęła w Arłamowie przygotowania do nadchodzących mistrzostw świata w Budapeszcie. To już kolejny pobyt i obóz przygotowawczy Anity Włodarczyk w Hotelu Arłamów. 📢 Kolejne prace na budowie mostu w Hnatkowicach w gminie Orły [ZDJĘCIA] Kolejny etap prac przy budowie mostu w Hnatkowicach w gminie Orły. Starą, drewnianą konstrukcję ma zastąpić nowa, żelbetowa.

📢 Majówka 2023 w Przemyślu. Kultura, rozrywka i wydarzenia patriotyczne [WIDEO] Przed nami Majówka 2023. Sprawdźcie, jakie wydarzenia kulturalne, rozrywkowe i patriotyczne odbędą się w Przemyślu i w jego najbliższej okolicy. 📢 W Sierakoścach w gm. Fredropol powstanie biogazownia. Zasili w energię m.in. basen i obiekty planowanego uzdrowiska [ZDJĘCIA] Biogazownia jako surowiec ma wykorzystywać trawę z łąk gminnych, ale także prywatnych oraz być może bioodpady z lokali gastronomicznych. Wyprodukowany gaz, po przetworzeniu, jako prąd i ciepło będzie wykorzystywany do zasilania przyszłego basenu, ale również innych obiektów. Produktem ubocznym będzie nawóz dla rolnictwa. 📢 Weekendowe imprezy na Podkarpaciu. Te wydarzenia odbędą się w majówkę w woj. podkarpackim Wielkimi krokami zbliża się majówka. Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący, przedłużony weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ciekawych wydarzeń, zagrają dla Was m.in. Kordian, Milano, Zbóje, Lanberry, KSU czy Kult! Nie zabraknie również zlotów motocyklowych, wydarzeń charytatywnych i imprez biegowych. Specjalnie dla was zebraliśmy przegląd różnych eventów. Szczegóły w naszej galerii - będzie się działo!

📢 Otwiera się Park Tajemnicza Solina. Czeka na was Wioska Czadów, Osada Olbrzymów i Labirynt Biesa. Są też wyspy lodowe Park Tajemnicza Solina przy kolejce gondolowej Polskich Kolei Linowych nad Jeziorem Solińskim, po przerwie zimowej – otwiera swoje podwoje. Na weekend majowy przygotowano sporo nowych atrakcji.

iPolitycznie - Partia Ziobry zmienia nazwę - zapowiedź konwencji