Przemyśl. 24-letnia kierująca seatem straciła prawo jazdy i zapłaci 1500 zł mandatu

We wtorek na Alei Wolności w Przemyślu, policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kilku kierowców, którzy przekroczyli prędkość. Zostali oni ukarani mandatami. Jedna z kierujących, 24-letnia kobieta siedząca za kierownicą seata, oprócz mandatu w wysokości 1500 złotych i 10 punktów karnych, straciła także prawo jazdy. W obszarze zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkość do 50 km/h, jechała z prędkością 104 km/h.