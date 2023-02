Przemyślanie otworzyli swoje serca i pomagają ratować "Żaczka" [ZDJĘCIA]

Na zrzutka.pl rodzina poszkodowanych w pożarze państwa Osieczko przywołuje historię tego miejsca. Zacytujemy fragmenty:

Dziadkowie sprzedali swój dom na Mazurach, a z uzyskanych w ten sposób pieniędzy kupili maszynę do lodów (w tamtych czasach taki sprzęt był ogromną inwestycją). Parę miesięcy później, w 1975 roku, Franciszek i Zofia Olechnowicz przeprowadzili się do Przemyśla by w jego centrum otworzyć lokal "Żaczek" - jedyne takie miejsce w mieście.