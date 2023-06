Rodzinne spotkanie Wojowników Maryi w Kalwarii Pacławskiej [ZDJĘCIA]

- Ks. Dominik mówił on m.in. o potrzebie świadectwa mężczyzn w dzisiejszym świecie, który jest coraz bardziej dominowany przez technologię (komputery, smartfony, media, w tym społecznościowe), przez co często ma to negatywny wpływ na rodzinę. Zwrócił uwagę na bardzo duży procent małżeństw, które się rozpadają. Tym samym potrzebę świadectwa małżeństw, zjednoczonych z Bogiem. Ks. Dominik podziękował za dzisiejszy liczny udział w spotkaniu Wojowników Maryi wraz z rodzinami w tym pięknym wydarzeniu. Zwrócił uwagę na potrzebę kontynuacji tej formy spotkań, właśnie w rodzinach, która miałaby być także owocem formowania się mężczyzn we wspólnocie Wojowników Maryi - relacjonuje D. Lasek.