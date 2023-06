Rowerzysta przewrócił się na jezdnię, a kierująca fordem wjechał do rowu. Oboje byli pijani Łukasz Solski

W środę policjanci dwukrotnie interweniowali wobec osób, które kierowały pojazdami pod wpływem alkoholu. Pierwszy to kierujący jednośladem, który przewrócił się na rowerze twierdząc, że kot wbiegł mu pod koła. Druga to kierująca fordem, która wjechała do rowu.