Ruszyła 43. Przemyska Archidiecezjalna Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Prezydent Wojciech Bakun odprowadził pątników [ZDJĘCIA]

– Na czele naszej wędrówki idzie krzyż, krzyż pielgrzymkowy. Krzyż, który świadczy o tym, że Chrystus jest z nami obecny, że chcemy, aby on nam pomagał. Towarzyszy nam tez obraz Matki Bożej. Tej, do której wędrujemy. I to jest pewien drogowskaz, który jest nam potrzebny w doczesnym życiu, w tej wędrówce, która wiedzie między burzami, a nawet kataklizmami - podczas homilii w Archikatedrze Przemyskiej powiedział abp Adam Szal, metropolita przemyski.