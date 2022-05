Ruszyła rekrutacja do szkół średnich. Naukę w tych zawodach oferują placówki z Przemyśla i powiatu przemyskiego [LISTA]

Wnioski o przyjęcie można składać jeszcze przed rozpoczęciem egzaminów ósmoklasisty, które rozpoczną się w przyszłym tygodniu.

W postępowaniu rekrutacyjnym uczniowie otrzymują punkty za przedmioty z egzaminu ósmoklasisty.

Obejmuje on:

język polski,

matematykę,

język obcy nowożytny.

Za tę część uczeń może otrzymać maksymalnie 100 pkt.

Kolejne 100 punktów może otrzymać za:

oceny z czterech przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,

świadectwo z wyróżnieniem,

osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, zawodach,

działalność społeczną.

Co do punktowanych przedmiotów, to są to język polski i matematyka oraz dwa pozostałe wybierane przez szkoły. Są one różne, w zależności od profilu klasy. Zazwyczaj trzecim jest język angielski lub niemiecki, ale nie zawsze.

Każdy uczeń może mieć maksymalnie 200 pkt.