Ruszyły zapisy wystawców podczas Kiermaszu Wielkanocnego w Żurawicy

Pomimo trudnego czasu, Urząd Gminy w Żurawicy zdecydował o organizacji Wielkanocnego Kiermaszu. Ruszyły zapisy wystawców.

- Chcielibyśmy, aby planowane wydarzenie było nie tylko okazją do wsparcia lokalnych rękodzielników, gospodyń, szkół oraz kupców, ale również stało się dobrym miejscem do spotkania, rozmowy i przypomnienia sobie nawzajem o tym, co jest w życiu najważniejszy - twierdzi Urząd Gminy w Żurawicy.