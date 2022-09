Ścieżki nordic walking do 67 km od Przemyśla. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 17 - 18 września

Szlaki nordic walking w okolicy Przemyśla

Razem z Traseo wybraliśmy 3 szlaki nordic walking oddalone maksymalnie o 67 km od Przemyśla. Zobacz, czy ścieżka polecana przez innego użytkownika Traseo jest dobra również dla Ciebie.

Przed marszem sprawdź, jaka jest prognoza pogody dla Przemyśla.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 16,73 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 82 m

Suma podejść: 261 m

Suma zejść: 258 m

Amatorom nordic walking z Przemyśla trasę poleca Kwlochaty

Dystans: ok. 16,7km

Czas trwania: ok 1:30 do 2:30 na spokojnie

Nawierzchnia utwardzona.

Malownicza przyjemna trasa, kilka podbiegów i zbiegów.

Przy rozpoczęciu trasy duży parking oraz możliwość napełnienia bukłaka czy butelki w miejscowym źródełku.

Woda pyszna, chłodzona polecam.

