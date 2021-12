Ścieżki rowerowe do 19 km od Przemyśla. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 25 - 26 grudnia?

Trasy rowerowe w pobliżu Przemyśla

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 19 km od Przemyśla, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

🚲 Trasa rowerowa: Północna trasa forteczna

Stopień trudności: 2

Dystans: 27,73 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 178 m

Suma podjazdów: 1 741 m

Suma zjazdów: 1 741 m

Vikarsky poleca trasę rowerzystom z Przemyśla

Trasa w większości przebiega północną Forteczną Trasą Rowerową, na której to znajduje się:

Fort IX "Brunner"

Fort X "Orzechowce"

Cmentarz poległych w Twierdzy Przemyśl

Fort XI "Duńkowiczki"

Fort XII "Werner"

Fort XIIIb "Bolestraszyce"

Fort XIII "San Rideau".