Ścieżki spacerowe do 67 km od Przemyśla. Sposoby na spędzenie czasu - weekend 7 - 8 maja?

Wycieczki ze spacerem z Przemyśla

przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 67 km od Przemyśla, które polecają inni spacerowicze.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 14,81 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 71 m

Suma podejść: 377 m

Suma zejść: 374 m

Tommek79 poleca trasę spacerowiczom z Przemyśla

Trasa rozpoczyna się w okolicach wioski Kalnica i prowadzi do rezerwatu krajobrazowego "Sine Wiry", następnie powrót do Kalnicy. Niestety na przejście samego rezerwatu nie starczyło już czasu. Wytyczona trasa prowadzi ścieżką historyczną przez nieistniejące już wsie: Jaworzec, Łuh, Zawój. Na trasie ruiny cerkwi, stare cmentarzyki, Schronisko PTTK Jaworzec, położone w malowniczej dolinie rzeki Wetlinki.

