Ścieżki spacerowe do 67 km od Przemyśla. Urocze miejsca na krótką wyprawę w weekend 17 - 18 lutego

Nie masz pomysłu na niebanalną trasę na spacer w okolicy Przemyśla? Oto nasze podpowiedzi, gdzie można się wybrać. Mamy 3 ciekawe propozycje. Mają różny dystans, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 3 trasy na energetyzujący spacer w odległości do 67 km od Przemyśla. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy spacerowe w okolicy Przemyśla przygotowaliśmy na weekend.

Wycieczki ze spacerem w pobliżu Przemyśla

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer oddalonych maksymalnie o 67 km od Przemyśla, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 17 lutego w Przemyślu ma być 11°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 60%. W niedzielę 18 lutego w Przemyślu ma być 5°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 41%. 🌳 Trasa spacerowa: Horyniec Zdrój - Narol: Szlak św. brata Alberta Stopień trudności: 2.0

Dystans: 49,07 km

Czas trwania spaceru: 9 godz. i 42 min.

Przewyższenia: 202 m

Suma podejść: 2 991 m

Suma zejść: 2 972 m Trasę spacerową mieszkańcom Przemyśla poleca Thrashka7

Trasa atrakcyjna, z pięknymi widokami, podejściami. Nie jest prosta, bo długa i momentami FATALNIE oznakowana. Kilka razy źle wybrałem drogę i bez śladu ciężko byłoby mi się zorientować, czy oby idę dobrze, przynajmniej przed km. Dzisiaj cały dzień padało. Było błotniście. Od dwóch godziny byłem całkowicie przemoczony, a w butach utworzył sił mikroklimat z kąpieliskiem. Ale... mi się to podobało ☺. Odpuściłem część przygraniczną, bo nie chciałem po raz trzeci być zatrzymywanym przez straż graniczną. I czas naglił. Po około 41 km zacząłem z tego powodu biec ☺ - około 8 km, a i tak okazało się, że autobusu nie ma!! Było cudownie ☺

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Szlak Garncarski Stopień trudności: 1.0

Dystans: 14,18 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 59 m

Suma podejść: 18 m

Suma zejść: 68 m Spacerowiczom z Przemyśla trasę poleca Szlaki_Malopolski

W 2004 roku w ramach projektu „Medynia – gliniane złoża” realizowanego przez Gminę Czarna koło Łańcuta wyznaczono ścieżkę turystyczną „Garncarski Szlak”. Liczy ona ok. 30 km i prowadzi do wszystkich obiektów powiązanych z tradycją garncarską, która zrodziła się tutaj w połowie XIX wieku. Turyści wybierający się na trasę szlaku mają do wyboru dwa warianty: pętlę małą o długości 13 km, albo dużą – 23 km. Zagroda Garncarska powstała w XIX-wiecznych budynkach mieszkalnych, wyposażonych w ówczesne sprzęty oraz oryginalny piec do wypalania ceramiki. Jest ona pewnego rodzaju bazą szlaku, gdzie organizowane są warsztaty garncarskie oraz zajęcia ergoterapii, a także wiele innych, ciekawych wydarzeń kulturalnych np. Letnie Jarmarki Garncarski. W znajdującym się tu sklepiku można zaopatrzyć się w pamiątki nawiązujące do tutejszej tradycji garncarskiej. Przy Zagrodzie funkcjonuje także stworzona z myślą o turystach wypożyczalnia rowerów „SIWAK”, zaś usytuowana tuż obok Karczma „U Garncarzy” oferuje lokalne smakołyki.

Galeria Ludowej Rzeźby Ceramicznej Władysławy Prucnal utworzona w jej rodzinnym domu, to prawdziwy skarbiec glinianych zabawek, dzwoneczków, naczyń, rzeźb religijnych, a także dzieł nawiązujących do życia codziennego ludzi z pobliskich wsi. Prace artystki znajdują się również w zbiorach muzeów etnograficznych m.in. w Łodzi, Toruniu, Warszawie i Rzeszowie. Wzniesiony w latach 1958-59 kościół pw. Nawiedzenia NMP udekorowany został mozaiką ceramiczną wykonaną przez lokalnych artystów. Zdobi ona prezbiterium, ambonę i chór. W nawach można zobaczyć wykonane w tej samej technice obrazy przedstawiające stacje Męki Pańskiej. Autorem aranżacji wnętrza jest prof. Jan Budziło z Krakowa, który swoją wizję oparł na regionalnej tradycji, a zrealizował ją, współpracując z takimi artystami jak: Władysława Prucnal, Edward Jurek, Józef Ożóg, Stefan Głowniak, Franciszek Kot, Andrzej Ruta, Jan Chmiel, Stefan Prucnal, Edward Prucnal, Jan Schodziński.

W Medyni warto zajrzeć do kilku pracowni artystycznych, gdzie można podziwiać wspaniałe dzieła związane z lokalną tradycją i kulturą. Są to pracownie: Barbary i Andrzeja Plizgów, Jana Jurka, Jana Grabarza, Jacka Golca oraz pracownia rodziny Jurków. W kolejnej wiosce znajdującej się na szlaku – Zalesiu – można zregenerować siły, odpoczywając nad malowniczymi stawami, gdzie panuje idealna cisza, a cudowne widoki sprawiają, że człowiek nie chce opuszczać tego miejsca. Po chwili wytchnienia, kolejną atrakcją do zobaczenia jest tradycyjny piec do wypalania ceramiki siwej, który znajduje się w tej samej miejscowości. W Czarnej można zatrzymać się w gospodarstwie Leśna Zagroda. Utworzona została ona na powierzchni 10 ha. Oferuje turystom nie tylko noclegi i idealne warunki do organizacji imprez, zabaw czy ognisk, ale także odpoczynek w kontakcie z przyrodą. Wyruszając dalej w drogę można, zobaczyć na szlaku okazałą Leśniczówkę w Czarnej wybudowaną w 1934 roku.

Doskonałym miejscem na krótki postój jest Park Matki Boskiej Jagodnej w Medyni Łańcuckiej. Liczne alejki, przy których rosną jagodowe krzewy, prowadzą do kapliczek z figurami ceramicznymi Matki Boskiej Jagodnej autorstwa Władysławy Prucnal. W upalne dni wędrowcy mogą ugasić pragnienie wodą ze znajdującej się tu studni, zaś miejscowe gospodynie z przyjemnością zaserwują gościom specjały jagodowej kuchni. Przy odrobinie szczęścia w czasie wycieczki zwiedzający mogą zastać garncarza, który akurat wyjmuje z pieca gotowe naczynia, i zapytać go o każdą nurtującą ich kwestię dotyczącą tego rzemiosła. Opracowanie: Ksenia Bołd

MATERIAŁ POCHODZI Z SERWISU SZLAKI MAŁOPOLSKI (szlakimalopolski.pl).

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: II Leśny Bieg Do Źródeł - Nowiny Horynieckie 16km (16,7km) Stopień trudności: 2.0

Dystans: 16,73 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 82 m

Suma podejść: 261 m

Suma zejść: 258 m Spacerowiczom z Przemyśla trasę poleca Kwlochaty

Dystans: ok. 16,7km

Czas trwania: ok 1:30 do 2:30 na spokojnie Nawierzchnia utwardzona. Malownicza przyjemna trasa, kilka podbiegów i zbiegów.

Przy rozpoczęciu trasy duży parking oraz możliwość napełnienia bukłaka czy butelki w miejscowym źródełku.

Woda pyszna, chłodzona polecam.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Przemyśla

Dlaczego warto spacerować?

Spacerowanie przynosi wiele korzyści. Regularne spacery pomagają w walce ze stresem, a także pozytywnie wpływają na układ krążenia. Wpływają więc pozytywnie zarówno na zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Ruch to ważna część naszego życia, gdy chcemy dbać o zdrowie. Nie każdy ma czas i ochotę na uprawianie sportu. Spacerowanie to prosta forma aktywności i dobra alternatywa dla wszystkich, którzy nie przepadają za sportem. Oczywiście, jeśli jesteś osobą aktywną sportowo, spacery będą świetnym dopełnieniem.

Dbanie o odpowiednią dawkę ruchu powinno być szczególnie istotne dla osób, które mają siedzący tryb pracy. Wprowadź codziennie spacery do swoich planów, a zobaczysz ich pozytywny wpływ na Twoje samopoczucie.

Ile powinno się robić kroków dziennie?

WHO podaje, że dzienna dawka kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 - 8 000 kroków dziennie. Natomiast osoby z przewlekłymi chorobami od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Czy to dużo? Zależy dla kogo. Jeśli do tej pory nie zwracałeś uwagi na to i niewiele się ruszałeś, warto zacząć od krótkich spacerów i stopniowo zwiększać liczbę kroków, by się nie zniechęcić. Oczywiście im więcej kroków, tym więcej korzyści, jednak nie warto popadać w skrajności. Każdy ma czasem słabszy dzień lub gorzej się czuje. Nie zmuszaj się wtedy na siłę do zrobienia odpowiedniej liczby kroków. Jeśli twoje ciało domaga się regeneracji, pozwól sobie na to. Spacerowanie to świetny pomysł na spędzanie czasu z najbliższymi. Dlaczego nie połączyć przyjemnego z pożytecznym? Umawiasz się regularnie na kawę z przyjaciółką? A może codziennie wieczorami siedzisz przed telewizorem z drugą połówką? Spróbuj zaproponować inną formę spędzanie czasu i wyciągnij najbliższych na spacer, jeśli pogoda jest sprzyjająca.