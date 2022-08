Segregacja śmieci to nadal kłopot? Te błędy możesz popełniać nieświadomie. Sprawdź, jak ich uniknąć i na co zwrócić uwagę

Jak prawidłowo segregować śmieci?

Zanim zrozumiemy, w jaki sposób możemy segregować odpady w naszych domach, konieczne jest poznanie różnicy między odpadami mokrymi i suchymi. Odpady mokre to wszystkie odpady kuchenne, które produkujemy. Mogą to być skórki warzywne, zużyta herbata, owoce, resztki itp. Są to biodegradowalne odpady organiczne, które można również kompostować. Suche odpady to papier, szkło, plastik, tektura, styropian, guma, metal, materiały do pakowania żywności itp. Nawet kartony i paczki po mleku trafiają do suchego kosza na odpady. Suche odpady nadają się do recyklingu, ale zostaną odrzucone, jeśli są zanieczyszczone lub zabrudzone.