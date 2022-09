Senior z Przemyśla stracił 27 tys. zł, okradł go fałszywy urzędnik

Jak podała w czwartek podkarpacka policja, do zdarzenia doszło na początku tego tygodnia.

- Do drzwi mieszkańca Przemyśla zapukał mężczyzna. Oświadczył, że jest pracownikiem urzędu miasta i poprosił o chwilę rozmowy w związku z tym, że niedługo senior kończy 83-lata i zostanie objęty dotacją na tzw. pochówek. Pieniądze na ten cel miały pochodzić ze środków urzędu miasta. Właściciel mieszkania zaufał mężczyźnie i wpuścił go do mieszkania - zrelacjonowała asp. szt. Małgorzata Czechowska z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu.

Podczas rozmowy fałszywy urzędnik zapytał seniora o oszczędności i prosił go, aby mu je pokazał, ponieważ jest to niezbędne do otrzymania dotacji. Senior wyjął ukryte w domu pieniądze i pokazał je rozmówcy. Przestępca, chcąc odciągnąć uwagę 83-latka, poprosił, by ten okazał mu jeszcze akt własności mieszkania.