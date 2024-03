Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w Przemyślu podczas wyborów samorządowych 2024

Definicja Obwodowych Komisji Wyborczych

Obwodowe Komisje Wyborcze to organy powołane do przeprowadzania głosowania w określonym obwodzie wyborczym. Każdy obwód wyborczy, czy to w wyborach parlamentarnych, prezydenckich, czy samorządowych, ma swoją własną OKW. Komisje te składają się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i trzech do siedmiu członków.