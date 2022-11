Spacer do 67 km od Przemyśla. Pomysły na wypoczynek na powietrzu w weekend 5 - 6 listopada

Trasy spacerowe w okolicy Przemyśla

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 67 km od Przemyśla, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 49,07 km

Czas trwania spaceru: 9 godz. i 42 min.

Przewyższenia: 202 m

Suma podejść: 2 991 m

Suma zejść: 2 972 m

Trasę spacerową mieszkańcom Przemyśla poleca Thrashka7

Trasa atrakcyjna, z pięknymi widokami, podejściami. Nie jest prosta, bo długa i momentami FATALNIE oznakowana. Kilka razy źle wybrałem drogę i bez śladu ciężko byłoby mi się zorientować, czy oby idę dobrze, przynajmniej przed km. Dzisiaj cały dzień padało. Było błotniście. Od dwóch godziny byłem całkowicie przemoczony, a w butach utworzył sił mikroklimat z kąpieliskiem. Ale... mi się to podobało ☺. Odpuściłem część przygraniczną, bo nie chciałem po raz trzeci być zatrzymywanym przez straż graniczną. I czas naglił. Po około 41 km zacząłem z tego powodu biec ☺ - około 8 km, a i tak okazało się, że autobusu nie ma!! Było cudownie ☺

