Społeczność Przemyśla z nagrodą w uznaniu za wyjątkowe zaangażowanie w niesienie pomocy uchodźcom z Ukrainy

Głównym punktem uroczystości było wręczenie odznak honorowych Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, które są coroczną formą wyróżnienia i podziękowania dla osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju samorządności na poziomie lokalnym i regionalnym.

Srebrne odznaczenia PSST otrzymali między innymi:

Nagroda ta została dedykowana mieszkańcom tych samorządów za pomoc uchodźcom.

W ramach Podkarpackiej Nagrody Samorządowej wręczono „Nagrodę dla Społeczności Lokalnej Miasta Przemyśla – w uznaniu za wyjątkowe zaangażowanie w niesienie pomocy uchodźcom z Ukrainy”. Odebrał ją prezydent Przemyśla – Wojciech Bakun.

- Mieszkańcy Przemyśla czy mieszkańcy innych miast nie po to pomagali, by odbierać nagrody, niemniej jednak to bardzo sympatyczne, budujące i miło być docenionym i zauważonym, że to, co się robiło przez ostatnie trzy miesiące miało sens – powiedział prezydent Bakun.