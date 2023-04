Spowiedź w Przemyślu. Sprawdź godziny spowiedzi w Wielkim Tygodniu

SPOWIEDŹ - TEKST

Spowiedź święta - tutaj znajdziesz tekst, który mówi się w konfesjonale podczas spowiedzi. Zobacz jak się spowiadać - tak powinna wyglądać poprawna spowiedź, jak należy się do niej przygotować i co zrobić, by spowiedź była ważna.

Uklęknij w konfesjonale, powiedz: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Kapłan odpowiada: Na wieki wieków. Amen.

Przeżegnaj się: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Kapłan uczyni znak krzyża i zachęci do ufności w miłosierdzie Boże, na przykład, może to uczynić słowami: Bóg niech będzie w twoim sercu , abyś skruszony w duchu wyznał swoje grzechy.

Rozpoczynając wyznanie grzechów powiedz: ostatni raz spowiadałem (am) się przed (..), pokutę odprawiłem. Popełniłem następujące grzechy: Wylicz te grzechy, a przy ciężkich podaję liczbę i okoliczności.