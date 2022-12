Stacja Lotos w Skołoszowie zmienia się w Orlen [ZDJĘCIA]

Orlen w Skołoszowie

- Dzięki połączeniu z Grupą LOTOS nie tylko wchodzimy do grona największych sieci na Węgrzech i Słowacji, ale także umacniamy pozycję na polskim rynku. Zgodnie ze strategią do 2030 roku, chcemy tworzyć najnowocześniejszą w regionie sieć 3500 stacji paliw i znacząco rozbudowywać sprzedaż pozapaliwową. Blisko 100 stacji LOTOS, które do stycznia przyszłego roku włączymy do naszej sieci, będzie dostosowywane do naszych najwyższych standardów, tak żeby w pełni odpowiadać na oczekiwania klientów – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Do 2030 roku Grupa ORLEN będzie obecna z ofertą detaliczną na co najmniej 6 rynkach Europy Środkowo-Wschodniej z 3,5 tysiącem stacji pod marką ORLEN, a udział stacji zagranicznych w całej sieci sprzedaży ma wzrosnąć z 37 proc. do 45 proc.