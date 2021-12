Stowarzyszenie linia 102.pl w Przemyślu - grupa pasjonatów kolei [ZDJĘCIA]

- Po długim czasie przygotowań w październiku 2016 akcja została wykonana. Przy oczyszczeniu trasy z wszelakiej roślinności pracowało 200 osób, w tym 7 jednostek straży pożarnej, kolejarze z Przemyśla, Rzeszowa i Zagórza oraz pasjonaci kolejowi z Bieszczad. Przy pracach skorzystaliśmy również z sił spółek miejskich, Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Urzędu Celnego i Straży Ochrony Kolei, ale to wszystko dzięki PKP PLK. Ważne, że na koniec imprezy spotkaliśmy się ze stroną ukraińską, przetoczyliśmy się przez granicę małą drezynką meldując, że mamy linię oczyszczoną. Już miesiąc później kolejowy pociąg ratunkowy SPR dojechał do granicy – informują członkowie Stowarzyszenia linia 102.pl.

Jest kilka argumentów za przywróceniem pociągów na tej trasie. Ruch pasażerski na Ukrainę jest kierowany na centra turystyczne. To z kolei najkrótsza trasa z Polski do Truskawca. To miejsce jest chętnie odwiedzane przez Polaków. Pociąg z Przemyśla byłby dużym ułatwieniem.