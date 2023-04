Strażacy weszli do mieszkania przez okno. Niestety, nie mogli już pomóc mężczyźnie [ZDJĘCIA] Łukasz Solski

W poniedziałek 17 kwietnia strażacy z PSP Przemyśl zostali wezwani do siłowego wejścia do mieszkania w bloku przy ul. Krasińskiego. Oznak życia nie dawał lokator jednego z mieszkań. Ratownicy weszli do mieszkania przez okno na balkonie. Niestety, na ratunek nie było już szans. Znaleziono zwłoki mężczyzny w wieku około 60 lat. Na miejscu pracują policjanci.