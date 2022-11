Strażacy z Komendy Miejskiej PSP w Przemyślu docenieni za długoletnią służbę [ZDJĘCIA]

- Państwa służba to nie tylko codzienny trud wykonywania obowiązków na rzecz państwa polskiego, ale szczególna misja dbania o bezpieczeństwo mieszkańców podkarpackich wsi, miast i miasteczek. Z uznaniem obserwuję wasze profesjonalne podejście do realizowanych zadań - szybkość reakcji na zdarzenia, dostępność i skuteczność. Doceniam waszą gotowość do podejmowania nowych wyzwań oraz strategiczne podejście do zagrożeń, jakie może nieść ze sobą przyszłość - powiedział II wicewojewoda Radosław Wiatr.