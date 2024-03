Strażacy z OSP Młodowice koło Fredropola powitali nowy samochód MAN. Zastąpi wysłużonego STAR-a [ZDJĘCIA]

Świętowanie przybycia nowego pojazdu ratowniczego

Pojazd ratowniczo-gaśniczy MAN - nowy nabytek OSP Młodowice

Pojazd, który trafił do OSP Młodowice, to używany pojazd MAN, sprowadzony z zagranicy. Samochód kosztował 300 tys. zł, a jego zakup w całości sfinansował Urząd Gminy we Fredropolu, podkreślając swoje zaangażowanie w poprawę bezpieczeństwa lokalnej społeczności.