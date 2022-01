Strażacy z OSP Orły zaliczyli już w Nowym Roku dwa wyjazdy do pożarów [ZDJĘCIA] OPRAC.: Łukasz Solski

Strażacy z OSP Orły już kilka minut po północy zostaliśmy zadysponowani do pożaru. W wyniku wybuchu petardy doszło do pożaru tui w Zadąbrowiu. Jeszcze przed przyjazdem straży świadkowie zdarzenia przystąpili do gaszenia. Po godz. 17 druhowie wyjechali do kolejnego pożaru tui. Spaleniu uległo parę krzewów w Małkowicach. Tutaj interweniowało także OSP Niziny. Z kolei strażacy z OSP Medyka i PSP Przemyśl gasili pożar sadzy w Medyce.