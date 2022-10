Święto Straży Miejskiej 2022 w Przemyślu [ZDJĘCIA]

- Wielokrotnie udowadnialiście, że nie chcecie być służbą kojarzoną ze ściganiem, nakładaniem kar i mandatów. Często podchodzicie do sprawy w sposób edukacyjny, wychowawczy. I dziękuję wam za to - tak chciałbym, żeby ta służba wyglądała i kojarzyła się mieszkańcom, z tym, że kiedy oczekują pomocy, to ją od Was otrzymują. Dziękuję też za pomoc w trakcie kryzysu uchodźczego, za świetnie układającą się współpracę z innymi służbami. Pokazaliście, że w tym trudnym czasie można na Was liczyć, że potraficie się bardzo szybko organizować, reagować na wszystkie zgłoszenia i to całe dzieło pomocy, które się dokonało w Przemyślu jest też waszą zasługą - możecie być z tego dumni - zwrócił się do przemyskich strażników prezydent Wojciech Bakun.