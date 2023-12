Święty Mikołaj odwiedził najmłodszych pacjentów szpitala w Żurawicy [ZDJĘCIA]

Bez najmniejszych wątpliwości do grona najgrzeczniejszych dzieci należą podopieczni Oddziału Dziennego dla osób z autyzmem dziecięcym Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy.

- Już od samego rana na oddziale przy ulicy Focha panowała atmosfera wyczekiwania i nieopisanej ekscytacji. W sali zabaw, najbardziej eksponowane miejsce zajęła pięknie przystrojona choinka, a przy niej stanął wielki, czerwony fotel… Któż miałby go zająć? – zastanawiały się milusińscy. Ich opiekunki – na co dzień zwane „ciociami” – znały odpowiedź na to nurtujące pytanie. Nie zdążyły jednak powiedzieć słowa, gdy na korytarzu rozległo się donośne „Ho, ho, ho!” - informuje Agata Godos z Urzędu Gminy w Żurawicy.