Szkolenie z musztry i survivalu żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w 1. Batalionie Czołgów w Żurawicy [ZDJĘCIA]

Drugi tydzień w 20. Przemyskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej realizowane jest szkolenie podstawowe dla ochotników z Przemyśla i powiatu przemyskiego, którzy zdecydowali się wstąpić do terytorialsów…

4560 złotych miesięcznego wynagrodzenia od pierwszego dnia służby w wojsku

W celu złożenia wniosku do każdego rodzaju służby wojskowej, nie tylko dobrowolnej zasadniczej, ale też terytorialnej oraz rezerwy aktywnej ochotnik powinien udać się do wybranego Wojskowego Centrum Rekrutacji (byłe Wojskowe Komendy Uzupełnień). W województwie podkarpackim WCR mieszczą się w Jarosławiu, Jaśle, Mielcu, Nisku, Rzeszowie i Sanoku. Kandydat może udać się do dowolnego WCR, gdzie jest mu najbliżej.

Warunki rekrutacji do dobrowolnej służby w wojsku są następujące: