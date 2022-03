Szlakiem Wojaka Szwejka w gminie Fredropol. Zostaną zagospodarowane tereny nad rzeką Wiar [ZDJĘCIA]

W ramach projektu " Piękno, którym chcemy się dzielić - Szlakiem Wojaka Szwejka " zagospodarowane zostaną tereny znajdujące się przy rzece Wiar w Huwnikach w gminie Fredropol. Obecnie, pomimo braku infrastruktury, to popularne miejsce wypoczynku nie tylko miejscowych, ale również mieszkańców Przemyśla.

- Podpisałem umowę o dofinansowanie na realizację projektu " Piękno którym chcemy się dzielić - Szlakiem Wojaka Szwejka ", w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020. Zostaną zagospodarowane tereny nad rzeką Wiar w Huwnikach - informuje Mariusz Śnieżek, wójt gminy Fredropol w powiecie przemyskim.

To popularne miejsce wypoczynku, zwłaszcza wiosną i late, nie tylko miejscowych, lecz również mieszkańców Przemyśla oraz turystów z innych części kraju. Miejsce to znajduje się przy drodze prowadzącej do sanktuarium, Bazyliki Mniejszej w Kalwarii Pacławskiej oraz do kompleksu turystycznego w Arłamowie.