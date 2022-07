Tak było na pierwszym Aktywnym Pikniku w Żurawicy pod Przemyślem [ZDJĘCIA]

Zwieńczeniem fantastycznej imprezy miały być dwa energetyczne koncerty i zabawa z dj’em. Na scenie wystąpił zespół Flirt z frontmenką o głosie jak dzwon – Martną Pilch. Support był znakomity, a rozgrzana do czerwoności publiczność, choć niechętnie pozwoliła zespołowi zejść ze sceny, niecierpliwie czekała na gwiazdę wieczoru – ekipę Cztery Kilo Obywatela. Niestety, przechodzące w tym dniu przez południową Polskę potężne burze, dotarły i do nas. Aura, mimo iż wyjątkowo piękna przez całą sobotę, nagle postanowiła spłatać figla. Nawałnica dotarła do Żurawicy, a strojący się tuż przed pierwszymi „błyskami” team Cztery Kilo Obywatela nie zdążył nawet zagrać pierwszego utworu…

Źródło: Urząd Gminy w Żurawicy