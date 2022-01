Telefon wypadł nastolatce z kieszeni. Ukradł go 43-letni mieszkaniec Przemyśla

Przemyscy policjanci przyjęli zgłoszenie o kradzieży telefonu. Z przekazanych przez 39-letniego mieszkańca Przemyśla informacji wynikało, że nieznany sprawca zabrał telefon komórkowy jego córki.

- Dziewczynka, czekając na przystanku przy ul. Jagiellońskiej, na autobus, włożyła telefon do czapki i odłożyła na ławkę obok swojego plecaka. Następnie poszła do kiosku ruchu, aby kupić bilet. Kiedy przyjechał jej autobus, wsiadła do niego i wówczas zorientowała się, że nie ma telefonu. Nastolatka wysiadła z autobusu, by go poszukać, lecz nie odnalazła swojej zguby. Wartość telefonu oszacowano na 800 złotych - powiedziała asp. szt. Małgorzata Czechowska z KMP w Przemyślu.