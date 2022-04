Tłum właścicieli zwierząt ustawił się w Ukrainie po karmę. Ta w konwoju dotarła z Przemyśla [ZDJĘCIA]

Każdy może pomóc. Szczegóły akcji Front Serc w Internecie.

Jak przypominają wolontariusze z Przemyśla, mieszczą się tuż obok granicy i w tej chwili są najbliżej zbrojnego konfliktu. Od samego początku wojny rosyjsko-ukraińskiej stali się miejscem frontowym na drodze ratowanych zwierząt.

- To do nas trafiają najcięższe przypadki. To my udzielamy pierwszej pomocy. Badamy, szczepimy, pomagamy znaleźć bezpieczne miejsce - dodają wolontariusze ORZCh z Przemyśla.